В России выявили 67,8 тыс новых случаев коронавируса

25 янв. 11:59

Оперштаб по коронавирусу сообщает, что в России обновлен рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - 67 809 новых случаев заболевания.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 18 935, в Санкт-Петербурге - 9 722, в Московской области - 5 759. В Краснодарском крае новых случаев 935, в Ставропольском крае - 911, в Дагестане - 290, в Крыму - 311, в Чечне - 231, в Кабардино-Балкарии - 161, в Ингушетии - 103, в Карачаево-Черкесии - 99, в Северной Осетии - 99, в Адыгее - 123.

Общее число инфицированных в России достигло 11 241 109.

Госпитализированы за сутки 12 837 человек, что на 115% больше, чем накануне. За последние сутки выписаны по выздоровлении 26 404 человека, с начала пандемии - 10 071 740.

Умерли за сутки 681 пациент, за все время - 327 448.