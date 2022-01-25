Цех полуфабрикатов тушили в Павлодаре (ВИДЕО)

25 янв. 11:57

Пожар произошел в цехе полуфабрикатов в Павлодаре, есть пострадавшие. Такое сообщение опубликовано на странице областного департамента по чрезвычайным ситуациям в Instagram.

Сигнал о возгорании по адресу улица Циолковского, 30, поступило накануне в 16.07. Оказалось, что на территории цеха полуфабрикатов во время заправки подземного газгольдера сжиженным газом с автомобиля загорелась газовоздушная смесь на площади 8 кв м.

Двое мужчин, 31 и 36 лет, получили термические ожоги I-II степени (менее 1% поверхности тела). Специалисты центра медицины катастроф оказали им первую помощь, госпитализация не потребовалась.

После того, как пожар был потушен, была подана механическая пена для предотвращения распространения газа. Полностью возгорание было ликвидировано в 16.53

Причина ЧП - нарушение требований по использованию газа, а также безопасной эксплуатации объектов систем газоснабжения.