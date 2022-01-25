Стало известно, введут ли в Грузии новые ковид-ограничения

25 янв. 11:55

За минувшие сутки в Грузии выявили рекордные 15,7 тыс случаев коронавируса, однако в стране решено не вводить дополнительные ковид-ограничения.

"К этому моменту дополнительные ограничения не вводятся. Решено, что программа поощрения вакцинации старше 50 лет продлится на месяц", – заявил во вторник глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе.

Действующие в Грузии ограничения: обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе и на улице; посещение ресторанов, театров, музеев, фитнесс-центров и других заведений только по "зеленому паспорту".