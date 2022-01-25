Поэтапная подача электроэнергии началась в Узбекистане

25 янв. 11:36

В Узбекистане возобновили подачу электроэнергии после случившегося сбоя, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

"Электростанции поэтапно вводятся в эксплуатацию. В регионах восстанавливается электроснабжение", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что подача электроэнергии возобновлена через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в республике Каракалпакстан и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области.

"Процесс восстановления подачи электроэнергии в регионах страны продолжается", - добавили в пресс-службе.