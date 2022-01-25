Ставропольские поликлиники переключились на пациентов с коронавирусом

25 янв. 11:33

Практически все медучреждения Ставрополья временно прекратили проведение плановых диспансеризаций и профилактических осмотров из-за ситуации с коронавирусом, - сообщил сегодня губернатор Владимир Владимиров.

Только за неделю число заболевших в крае выросло почти в два раза, а количество заразившихся штаммом "омикрон" почти вдвое превышает число заболевших дельта-вариантом коронавируса, - сообщил ранее министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"Отвечаем на вызовы, которые нам бросает омикрон-штамм коронавируса. ...Чтобы меньше было очередей в поликлиниках, чтобы сократилось время ожидания врача на дом - перераспределяем силы в медицинской отрасли. С сегодняшнего утра временно - пока не выдержим волну - приостанавливаем проведение плановых диспансеризаций и профилактических осмотров", - написал Владимиров в Instagram, передает ТАСС.

Госпитализация пациентов сейчас требуется не часто, а вот нагрузка на амбулаторное звено в здравоохранении выросла, в связи с чем все высвободившиеся сотрудники направляются на усиление первичного звена здравоохранения и "скорой помощи", - добавил Владимиров.