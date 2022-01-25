Анкара планирует открыть авиарейсы в регионы Армении

25 янв. 11:21

Турция планирует открыть авиарейсы в регионы Армении, а также расширить торговые связи с Ереваном, сообщает издание "Hüriyyet" со ссылкой на проведенные закрытые обсуждения по внешней политике в администрации президента республики.

Ранее турецкое управление гражданской авиации сообщало, что авиасообщение между двумя странами откроется со 2 февраля, рейсы будут осуществляться три раза в неделю. Кроме того, пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян заявила, что авиационные власти страны разрешили турецкой компании Pegasus выполнять два рейса в неделю по тому же маршруту.

Как пишет газета, в качестве первого шага было принято решение об открытии авиасообщения с Арменией, а затем и в другие регионы. Издание отмечает, что турецкий город Ван может стать туристическим центром для армян.

"В то же время планируется восстановить некоторые исторические сооружения, такие как мост и здания вблизи Карса, которым армяне придают большое значение. Чтобы уменьшить давление армянской диаспоры, одновременно будут расширены торговые связи", - добавили в газете.