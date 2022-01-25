Мехрибан Алиева поздравила со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

25 янв. 11:16

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила председателя Организации ветеранов войны, труда и ВС Азербайджана, ветерана Великой Отечественной войны Фатму Саттарову со столетним юбилеем. Соответствующее сообщение опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

"Дорогая Фатма ханым! От всей души поздравляю Вас со 100-летним юбилеем! Примите мои самые добрые пожелания! Ваша яркая личность и Ваш жизненный путь вызывают восхищение! Мы Вас очень любим, мы гордимся Вами!" - обратилась Мехрибан Алиева.

"Да ниспошлет Вам Великий Аллах еще много лет жизни, наполненной нескончаемой энергией, бодростью и оптимизмом. В этот знаменательный день желаю Вам и Вашим родным крепкого здоровья, света, добра и счастья!" - пожелала первый вице-президент.