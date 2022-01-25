Россия отказывается от вакцины "ЭпиВакКорона"?

25 янв. 11:15

Минздрав РФ приостановил закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", пишут "Ведомости".

Как сообщил изданию сотрудник одного из российских научных институтов, "есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины". Вакцина "ЭпиВакКорона", давно не поставляется в регионы, отметили в Госдуме и российской фармкомпании. Последние партии препарата были поставлены в конце ноября – начале декабря 2021 года, даты следующих поставок неизвестны.

"Запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора – Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио") "Ростеха" не поступало", - пишет газета со ссылкой на представителя "Герофарма", контрактного производителя "ЭпиВакКороны" среди частных фармкомпаний.

В "Векторе" заверили, что производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами. На складах остается вакцина, выпущенная в конце 2021 года.

"Во всех субъектах сформирован значительный запас всех антиковидных вакцин – его хватит, даже если темпы вакцинации вырастут в несколько раз", - заявили изданию в Минпромторге.

В Минздраве также сообщили, что закупок "ЭпиВакКороны" и "ЭпиВакКороны-Н" в последнее время не было, так как их остатки удовлетворяют имеющуюся потребность. При этом почти треть российских врачей, опрошенных газетой, рассказали об отсутствии в их больницах "ЭпиВакКороны" и "ЭпиВакКороны-Н".