Армянская оппозиция представит свою кандидатуру на пост президента

25 янв. 11:13

На пост президента Армении в случае отставки Армена Саркисяна будет претендовать и представитель оппозиционного парламентского блока "Армения", - заявил секретарь блока, депутат парламента Арцвик Минасян.

"Мы еще не успели обсудить конкретного кандидата на пост президента, однако, конечно, мы выдвинем своего кандидата", - рассказал он, передает ТАСС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также поведал, что его фракция "Гражданский договор" пока не определилась с кандидатурой будущего президента, но уверена, что он должен иметь полное взаимопонимание с правительством и парламентским большинством.

Напомним, фракция Пашиняна имеет достаточно голосов, чтобы выбрать нового президента без участия оппозиции.