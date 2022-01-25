Американские ученые нашли скрытый признак скорой смерти

25 янв. 11:05

Неадекватно острая реакция на физическую нагрузку у пожилых людей может говорить об их скорой смерти, выяснили ученые Питтсбургского университета, результаты работы которых опубликованы в медицинском журнале Gerontology.

Исследователи попробовали предсказать риск смерти по уровню утомляемости. Степень истощенности после разных видов нагрузки проверяли при помощи новой Питтсбургской шкалы усталости, в эксперименте приняли участие свыше двух тысяч человек старше 60 лет.

Отмечается, что во внимание принимались множество дополнительных факторов смертности, включая склонность к депрессии, неизлечимое заболевание, возраст и пол. Оказалось, что люди, набравшие в тестировании от 25 баллов по шкале усталости, в 2,3 раза чаще уходили из жизни через 2,7 года.

Нэнси Глинн, ведущий автор работы и доцент кафедры эпидемиологии Высшей школы общественного здравоохранения Питтсбургского университета, заявила, что для сокращения риска смертности пожилые люди должны подвергать себя физическим нагрузкам, хотя бы небольшим, чтобы не страдать от переутомления и поддерживать организм в тонусе.

В качестве возможных вариантов она назвала регулярные прогулки либо тренировки по расписанию, пишет РИА Новости.