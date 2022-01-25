Снег выпал в Анталье впервые за 29 лет

25 янв. 10:59

Во вторник в Анталье на юге Турции выпал снег, это случилось впервые за 29 лет, пишет газета Hurriyet.

Снегопады пришли в Турцию 21 января, непогода обрушилась на северо-запад Турции, Стамбул из-за снега оказался обездвижен - аэропорт закрылся, местным жителям во вторник утром запретили пользоваться личным автотранспортом. В нескольких районах Мраморного моря выпало уже 50-60 см снега, осадки продолжаются. На юг страны снежный циклон добрался 25 января, сугробы образовались даже в Анталье.

Снегопады также накрыли Грецию, вторник в стране стал выходным из-за непогоды.