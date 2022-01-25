В Крыму на полигоне "Ангарский" стартовали танковые стрельбы ЮВО

25 янв. 10:57

Танковые подразделения армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) начали стрельбы на полигоне в Крыму, - сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

"Стрельбы проводятся в соответствии с планом боевой подготовки танковых подразделений соединения береговой обороны. Танкисты на боевых машинах Т-72Б3 выполняют стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении по пересеченной местности в ходе проведения условного встречного боя", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Учения проводятся на полигоне "Ангарский" – здесь танкисты отрабатывают тактику действий по подавлению противотанковых расчетов условного противника на оборудованных позициях, а также учебную стрельбу по мишеням, - добавили в ЧФ.