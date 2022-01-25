Закладчика-иностранца задержали в Краснодаре

25 янв. 10:56

В Краснодаре задержали гражданина иностранного государства, который занимался переработкой марихуаны с целью сбыта, сообщает пресс-служба УМВД РФ по краевой столице.

Как отметили в ведомстве, у 37-летнего зарубежного гостя изъяли более 135 г нарктоиков, которые он расфасовал в 30 полимерных пакетиков. Установлено, что преступник собирался сбыть каннабис в Краснодаре при помощи закладок.

Подчеркивается, что в настоящее время уголовное дело в отношении жителя одного из государств бывшего зарубежья было направлено в суд. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.