Житель Курчалоя признался в похищении сверлильной машины

25 янв. 10:51

Житель Курчалоя совершил кражу, он обязан явкой. Об этом сообщает пресс-служба МВД Чечни.

В дежурную часть районного отдела МВД поступил протокол явки с повинной от мужчины 1978 г.р.

"Мужчина сознался сотрудникам полиции в том, что накануне, воспользовавшись тем, что его никто не видит и за его действиями никто не наблюдает, он похитил электрическую сверлильную машину", - отметили в полиции.

Совершив преступление, подозреваемый скрылся с места происшествия.

Сейчас он обязан явкой. По данному факту идет проверка.