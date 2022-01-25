Житель Курчалоя признался в похищении сверлильной машины

Житель Курчалоя совершил кражу, он обязан явкой. Об этом сообщает пресс-служба МВД Чечни.
В дежурную часть районного отдела МВД поступил протокол явки с повинной от мужчины 1978 г.р.
"Мужчина сознался сотрудникам полиции в том, что накануне, воспользовавшись тем, что его никто не видит и за его действиями никто не наблюдает, он похитил электрическую сверлильную машину", - отметили в полиции.
Совершив преступление, подозреваемый скрылся с места происшествия.
Сейчас он обязан явкой. По данному факту идет проверка.