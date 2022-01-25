Число ушедших на карантин школ в Дагестане увеличилось

25 янв. 10:38

Рост заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ среди учащихся и преподавателей привел к закрытию на карантин нескольких школ в Дагестане.

Отмечается, что в Дербенте с 25 по 31 января на дистант ушли ученики школ № 1, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 19, 21 и гимназии №1. На такой же срок в городе приостановлена деятельность детсадов, сообщает "Аргументы и факты".

Помимо этого, на недельный карантин ушли все школы Каспийска и Буйнакска. Также в Махачкале более 90 классов переведены на удаленку, при этом работа общеобразовательных учреждений пока не приостановлена.