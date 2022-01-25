Непогода снова закрыла Военно-Грузинскую дорогу для большегрузов

25 янв. 10:29

Из-за непогоды дорожные службы Грузии вновь приостановили движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии с 09:40 мск 25 января до особого распоряжения запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Военно-Грузинской дороги г. Владикавказ - н.п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".