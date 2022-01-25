Снегопады в Краснодаре привели к мусорному коллапсу

25 янв. 10:29

В Краснодаре четвертые сутки не вывозят мусор, горожане делятся фотографиями переполненных баков. Мусороуборочная компания жалуется на снегопад.

К контейнерным площадкам не добраться из-за сугробов и заваленных снегом автомобилей, которые жители припарковали во дворах еще в субботу. По данным мусороуборочной компании, невывоз твердых бытовых отходов сейчас составляет около 50%.

"Мы пытаемся улучшить ситуацию. Но сроки решения проблемы зависят от уборки придворовых территорий и погоды. В настоящее время мы максимально своими силами стараемся расчистить снег возле контейнерных площадок", - заявила заместитель генерального директора по эксплуатации Юлия Овчарик, пишут "Кубанские новости".