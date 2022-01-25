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В Казахстане выбрали нового главу ЦИК

В Казахстане выбрали нового главу ЦИК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил свата старшей дочери экс-главы республики Берика Имашева с поста председателя Центральной избирательной комиссии. Указ опубликован на сайте руководителя страны.

"Указом главы государства Имашев Берик Мажитович освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - сказано в тексте.

Отмечается, что новым главой ЦИК стал Нурлан Абдиров.

"Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - говорится в опубликованном на сайте президента указе.

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