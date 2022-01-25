Коммунальщики спровоцировали 8-балльные пробки в Волгограде

25 янв. 10:14

Сотрудникам ГИБДД Волгограда пришлось ограничить въезд в город грузового транспорта из-за того, что коммунальные службы не справились с задачей ликвидации последствий снегопада, - сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Некачественная обработка дорог на спусках и подъемах затрудняет движение грузового транспорта и создает аварийные и заторовые ситуации, ГИБДД ограничила въезд в Волгоград до устранения последствий утреннего снегопада", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Сейчас в городе фиксируют 8-балльные пробки, а на сложных участках дорог выставлены дополнительные наряды ГИБДД.