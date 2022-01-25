В Грузии выявили рекордные 15,7 тыс случаев коронавируса

25 янв. 10:09

За минувшие сутки в Грузии выявили 15 762 новых случая заражения коронавирусом - абсолютный максимум за все время пандемии.

Общее число инфицированных, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 1 075 154 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 5 160 человек, с начала пандемии – 972 745. Умерли за сутки 42 пациента, за все время - 14 774.

За сутки сделано 74 200 тестов, доля инфицированных в общем числе протестированных – 21,24%.

В карантине находятся 30 человек, в стационарах наблюдаются 4 595, в ковид-гостиницах остаются 2 064.