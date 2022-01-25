В Бишкеке внезапно отключили электричество, вслед за ним пропала вода

25 янв. 10:03

Во вторник в столице Киргизии фиксируются масштабные отключения электроэнергии.

Очевидцы во всех районах Бишкека сообщают, что не работают светофоры, в домах нет света. Причины масштабного отключения выясняют "Северэлектро" и "Национальной электрической сети Кыргызстана". На фоне отсутствия электричества пропало и водоснабжение.

"Из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды - не работают насосные станции. Тем временем сайт "Северэлектро" временно недоступен. Такое масштабное отключение в центральноазиатском регионе произошло впервые за долгое время", - говорится в Telegram-канале Sputnik Кыргызстан.