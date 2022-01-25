"Подхвативших" ОРВИ россиян на три дня отправят лечиться дома?

25 янв. 9:58

Россиянам могут предоставить три дня на домашнее лечение от ОРВИ без оформления официального больничного, - с таким предложением обратился к министру труда России Антону Котякову первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

"Для снятия части нагрузки с медиков во время пандемии коронавируса и для упрощения жизни граждан целесообразным представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального "больничного" безо всяких санкций со стороны работодателя", - говорится в письме, передает РИА Новости.

Несмотря на пандемию, в осенне-весенний сезон граждане болеют ОРВИ, гриппом и другими простудными заболеваниями, и правилами им предписано лично обращаться в медицинские учреждения для оформления официального больничного, но эта практика перегружает и без того перегруженную систему здравоохранения.

Помимо этого, простывший гражданин, отправляясь в ближайшую поликлинику для открытия больничного листа, легко может "подхватить" опасный вирус уже в стенах медучреждения, - добавил Петров.

Такая мера снимет немалую часть "рутинной нагрузки" с врачей районных поликлиник, а также позволит отделить поток легких сезонных простудных больных от более тяжелых, - уверен общественник.