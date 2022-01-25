РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Омикрон" проник в 71 регион России

&quot;Омикрон&quot; проник в 71 регион России

В России 71 субъект из 85 сообщил о выявлении случаев заражения "омикроном", пишет РИА Новости.

По данным за понедельник, доминирующим в России остается дельта-штамм - 51,7% случаев инфицирования приходятся на него.

В Центральной России о новом штамме пока не сообщили Тверская, Костромская и Белгородская области. Также официальных подтверждений "омикрона" нет в Тульской, Курской, Ивановской областях, однако в этих регионах предположили, что "омикрон" у них уже циркулирует и в ближайшее время будет выявлен.

Также новый штамм пока не выявлен в Новосибирской области, Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной областях, в Камчатском и Забайкальском краях.

1065 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version