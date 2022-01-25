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Жители ряда городов Узбекистана лишились света

Жители ряда городов Узбекистана лишились света

В Узбекистане ряд городов остались без электричества, массовое отключение света коснулось жителей Ташкента, Гулистана, Карши, Самарканда, Бухары, Коканды, Чирчика.

Помимо этого, граждане жалуются на отсутствие горячей воды, сообщает Sputnik Узбекистан.

Как заявили в министерстве энергетики республики, в настоящее время специалисты занимаются исправлением неполадок. Что стало причиной массового отключения электричества, пока неизвестно.

Стоит добавить, что информация об отсутствии света поступает также из регионов Казахстана и Киргизии.

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