"Омикрон" гонит россиян на ревакцинацию

25 янв. 9:42

Опрос медиахолдинга Rambler&Co показал, что 25% россиян хотят ревакцинироваться из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", пишет РИА Новости.

"В связи с активным распространением нового штамма почти треть участников опроса (30%) планируют избегать общественных мест и транспорта, 27% будут внимательнее соблюдать масочный режим. Четверть (25%) планируют ревакцинироваться, 16% будут реже выходить из дома", - сообщают аналитики.

Кроме того, 2% сограждан из-за "омикрона" решили сделать первую прививку от коронавирусу.

Тревогу "омикрон" вызывает у 53% опрошенных, она связана с тем, что новый штамм более заразный (48%), что пандемия не заканчивается (38%).

Не опасаются "омикрона" 47% россиян, причины следующие: не заболели за два года пандемии - не заболеют и сейчас (38%), устали жить с чувством опасности (26%), уже переболели (19%), полагаются на свой иммунитет (17%).

Опрос проводился на портале "Рамблер" с 16 по 23 января, участниками стали более 1 млн пользователей.