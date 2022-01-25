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Пенсионер погиб в котловане, напоровшись на арматуру, в Ереване

Пенсионер погиб в котловане, напоровшись на арматуру, в Ереване

Трагедия произошла накануне вечером на улице Грибоедова в Ереване, об этом сообщает МЧС Армении.

В 17:47 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о том, что человек упал в яму. На место событий направился боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательной службы.

Спасатели нашли на стройплощадке, в котловане на железной арматуре, 71-летнего мужчину, он был без сознания, передает Sputnik Армения.

Раненого госпитализировали в "Институт хирургии Микаелян", но врачи не смогли ему помочь, и он умер, не приходя в сознание.

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