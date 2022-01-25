В Турции - более 67 тысяч новых инфицированных коронавирусом

25 янв. 9:32

За минувшие сутки турецкие врачи выявили 67 023 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает Минздрав республики.

За это же время выздоровели 78 362 пациентов, умерли 156 больных, - передает турецкое информационное агентство Анадолу.

В то же время в стране активно развивается стартовавшая 14 января кампания массовой вакцинации – использовано более 140,93 млн доз антикоронавирусной вакцины, первые дозы которой получили более 57,3 млн человек, свыше 52,2 млн. граждан прошли полную вакцинацию.

Бустерной дозой привились почти 24,3 млн жителей страны, - говорится в сообщении турецкого Минздрава.