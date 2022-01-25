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Масочные рейды усилили в московском транспорте

Масочные рейды усилили в московском транспорте

В Москве число контролеров, следящих за ношением средств индивидуальной защиты, увеличилось на 50%. Об этом сообщил глава "Организатора перевозок" Владислав Султанов.

Он отметил, что в целях усиления контроля к рейдам будут привлечены инспекторы из других подразделений.

По словам Султанова, планируется уделить внимание проверкам в метро и на перронах. Руководитель организации подчеркнул, что многие пассажиры снимают маски после того, как пройдут линию контроля у турникетов.

Стоит добавить, что всего в рейдах примут участие около 700 контролеров.

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