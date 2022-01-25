Беспрецедентные послабления от коронавируса ввели для бизнеса в Казахстане

25 янв. 9:23

Власти Казахстана приняли решение, несмотря на распространение нового штамма "омикрон", снять целый ряд коронавирусных ограничений, подчеркнула министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства.



"За весь период пандемии не было таких масштабных послаблений карантинных мер во всех отраслях бизнеса. И это, в свою очередь, накладывает особую ответственность и веру в приверженность бизнеса на выполнение установленных алгоритмов безопасной работы", - цитирует ее Sputnik Казахстан.

В числе прочего межведомственная комиссия одобрила дальнейшее внедрение проекта Ashyq на объектах бизнеса, отмена ограничений по времени во всех зонах и для всех объектов, принимающих посетителей как с "зеленым", так и "синим" статусом.

Кроме того, при использовании только "зеленого" статуса в Ashyq, в любой зоне эпидемиологического риска, можно устраивать торжественные, памятные, спортивные мероприятия, проводить выставки и форумы, снимаются все ограничения на деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, ТРЦ, торговых сетей.

Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что межведомственная комиссия по недопущению распространения Covid-19 совместно с НПП "Атамекен" должна подготовить необходимые меры. "Мы не должны препятствовать работе бизнеса, а совместно решать возникающие проблемы", - пояснил он.