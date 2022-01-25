В Узбекистане рассказали, для кого экспресс-тест по прибытии остается обязательным

25 янв. 9:22

Сдавать экспресс-тест в аэропорту по прибытии в Узбекистан должны будут пассажиры, справки о ПЦР-тесте которых были сделаны более 48 часов, информируют Uzbekistan Airports.

Ранее сообщалось, что с 25 января в Узбекистане отменяется обязательное прохождение экспресс-тестирования на COVID-19 прибывающих во всех аэропортах республики.

В протоколе Спецкомиссии при Минздраве от 24 января, говорится, что если у пассажира срок действия справки об отрицательном результате ПЦР-теста на момент прибытия в Узбекистан превысит 48 часов, то он будет обязан сдать в аэропорту экспресс-тест за $5 (студентам - за $2,5). Детям до двух лет сдавать тест на коронавирус не нужно.