На развитие западных регионов Казахстана потратят $35 миллиардов

25 янв. 9:19

Правительство Казахстана на своем сегодняшнем заседании одобрило обновленные комплексные планы развития западных регионов страны, с митингов в которых в начале текущего года начались массовые беспорядки.

В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева разработаны новые комплексные планы развития Актюбинской и Западно-Казахстанской областей на 2022-2025 годы, а также обновлены действующие комплексные планы развития Атырауской и Мангистауской областей на 2021-2025 годы, - сообщил на заседании министр национальной экономики Алибек Куантыров.

"Общий объем финансирования четырех комплексных планов развития западных регионов составляет 15,3 трлн тенге (около $35 млрд), в том числе из республиканского бюджета – 1,7 трлн тенге (;3,9 млрд)", - сказал глава Минэкономики, передает РИА Новости.

Это ускорит рост экономики западных регионов, придаст импульс для притока частных инвестиций и обеспечит повышение качества жизни и благосостояния населения, - добавил министр.

"Вы должны сделать все, чтобы жители этих областей почувствовали положительные изменения, видели перспективу, могли работать и зарабатывать, развивать свой бизнес, лечиться и учиться. Необходимо использовать все возможности, чтобы качество жизни населения заметно улучшилось", - отметил премьер-министр страны Алихан Смаилов.