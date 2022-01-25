Ростов на время закрыли для большегрузов

25 янв. 8:57

Власти Ростова-на-Дону временно запретили въезд большегрузов в город, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Запрет касается грузового транспорта весом более 3,5 т, он введен из-за обильных снегопадов, обрушившихся на регион и снизивших пропускную способность дорог, он будет действовать до особого распоряжения, - передает "АиФ-Ростов".

Водителей грузовиков попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и планировать маршруты заранее, а тех, кто находится в черте города, освободить проезжую часть для работ по уборке снега.