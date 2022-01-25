Ученые выяснят, где лучше всего строить малые ГЭС в Кабардино-Балкарии

25 янв. 8:44

Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета им.Х.М.Бербекова при грантовой поддержке Российского научного фонда выявят самые эффективные и экологичные места для строительства малых ГЭС в КБР, такое сообщение распространила пресс-служба вуза.

РНФ выдало грант на реконструкцию исследования гидроэнергетического потенциала региона, которое проводилось инженерно-геологическими экспедициями в 20-30 годах XX века.

Исследовательская группа планирует заняться изучением исторической составляющей и оценить эффективность гидроэлектростанций в различных местах.

"Работы будут проводиться в течение двух лет. Результатом станут научно обоснованные данные, которые позволят выбрать наиболее эффективное и экологически безопасное место для гидроэлектростанции", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

Руководитель научной группы профессор Петр Кузьминов уточнил, что ученые КБГУ будут изучать возможности по строительству малых ГЭС на реках КБР совместно с ПАО "РусГидро".

По его словам, при работе будут приниматься во внимание экологические требования, участники намерены глубоко прорабатывать экономические аспекты. В итоге предполагается "сформировать цельную картину освоения естественных природных ресурсов" Кабардино-Балкарии "в исторической ретроспективе", чтобы не допустить ошибок прошлых лет, указал профессор.

В вузе подчеркнули, что заказчик строительства ГЭС в КБР - АО "Управляющая компания ГидроОГК" (подразделение ПАО "РусГидро") - выразил заинтересованность в результатах проекта, решается вопрос о подписании соглашения о создании научно-исследовательского консорциума КБГУ и "ГидроОГК Юг".