СМИ: Переговорщики США по СВПД в Вене не сошлись в жесткости по отношению к Ирану

25 янв. 8:31

Специалисты из делегации США, ведущей переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене, разошлись во мнениях относительно стратегии, которую необходимо применять в разговоре с Тегераном, - сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Разногласия в американской делегации возникли вокруг того, насколько жесткую позицию надо занимать в переговорах, в частности стоит ли вводить дополнительные санкции против Ирана при отсутствии прогресса в диалоге, и в том, как скоро следует отказаться от попыток договориться с властями ближневосточной страны, - передает ТАСС.

Трое сторонников более жесткой позиции отказались от участия в работе и покинули команду переговорщиков, - пишет издание.

О том, сколько всего членов делегации придерживаются такой линии в переговорах с Тегераном и насколько многочисленна сама делегация, издание не сообщает.

Напомним, ранее, 20 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна не вернется к СВПД, если сделка с Тегераном в Вене не будет достигнута в ближайшие недели.