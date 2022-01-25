В столичном регионе будет солнечно и морозно

25 янв. 8:14

Сегодня в столичном регионе будет облачная с прояснениями погода, небольшой снег и гололедица, - сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от восьми до десяти градусов мороза, а предстоящей ночью похолодает до минус 11 градусов. В Подмосковье будет прохладнее - днем ожидается до 13 градусов ниже нуля, а ночью столбики термометров в регионе могут опуститься до минус 14.

Ветер будет юго-западным, слабым – его скорость составит 3-8 м/с, а атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт ст, - говорится в прогнозе синоптиков.