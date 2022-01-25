Власти Казахстана сократили срок коронавирусного карантина

25 янв. 7:58

Карантин для контактных и бессимптомных больных в Казахстане теперь будет длиться не более 10 дней вне зависимости от того, сдан ПЦР-тест или нет, - сообщила министр здравоохранения страны Ажар Гиният.

"Срок карантина для близких контактных и бессимптомных больных сокращен с 14 до 10 дней. При этом при наличии отрицательного результата ПЦР-исследования на 7-е сутки карантин завершается", - рассказала она на заседании правительства, передает Sputnik Казахстан.

Если по каким-то причинам ПЦР-тест на седьмые сутки не сдан, то карантин завершается на 10-й день без дополнительной сдачи ПЦР теста, - пояснила глава Минздрава Казахстана.