Большинство россиян выразили негативное отношение к ЕГЭ - соцопрос

25 янв. 7:44

Большинство россиян вновь выразили свое негативное отношение к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) - 60% граждан выступает за его отмену, а 7% - однозначно поддерживает, показало исследование банка "Открытие".

"Хотя ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остается негативным. Только 7% назвали себя однозначными сторонниками ЕГЭ, полагая, что он помогает объективно оценить знания", - выяснили аналитики, передает РИА Новости.

Больше всего его противников на Северном Кавказе (75%), меньше всего в Москве и Московской области (55%)", - говорится в исследовании. 60% опрошенных уверены, что ЕГЭ нужно отменять, а вот 7% россиян заявили о безразличном отношении к его проведению.

Напмоним, недавно председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о том, что экзамен надо отменить, поскольку он для школьников сродни пытке, и предложил возродить лучшую в мире, по его мнению, советскую школу образования.