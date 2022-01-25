СМИ: Снег заблокировал в аэропорту Стамбула тысячи пассажиров

25 янв. 7:28

Минувшую ночь в аэропорту Стамбула провели тысячи пассажиров – причиной тому стал мощный снегопад, обрушившийся на турецкий мегаполис, все рейсы в аэропорту отменены, а также закрыты дороги, ведущие в воздушную гавань, - пишет новостной портал Mynet.

Была проведена эвакуация пассажиров, застрявших в самолетах на взлетно-посадочных полосах. Все они были доставлены в терминал аэропорта, - сообщили в руководстве воздушной гавани, передает ТАСС.

Метель, бушевавшая в Стамбуле, принесла более 50 см снега. По последним прогнозам синоптиков, снегопад в Стамбуле продолжится в течение еще нескольких дней, а их интенсивность снизится лишь к пятнице.

Мэрия Стамбула заверила жителей города, что коммунальные службы сделают все, чтобы улучшить ситуацию на дорогах.