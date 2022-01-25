Пекинские врачи обнаружили коронавирус у 15 гостей Олимпиады

25 янв. 7:14

В Китае за сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине, - говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном сегодня.

Накануне в Китай прибыло 246 человек, из них 23 спортсмена и официальных лиц и 223 - "представители других заинтересованных сторон". ПЦР-тестирование показало 12 новых случаев заражения среди представителей заинтересованных сторон. Еще три положительных результата было выявлено среди ранее прибывших на Олимпиаду, один из заразившихся - спортсмен либо официальное лицо, двое - представители заинтересованных сторон, - передает ТАСС.

23 января в Пекин прилетели восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России (ОКР). Результаты их тестов на коронавирус показали отрицательный результат, - поведал глава миссии российской команды на Олимпиаде в Пекине Андрей Конокотин.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.