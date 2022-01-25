Макрон: ЕС должен ответить на предложения России

25 янв. 6:57

Евросоюз должен в полной мере участвовать в подготовке ответа на предложения России, сделанные в декабре прошлого года, - заявил в ходе видеоконференции, организованной по инициативе президента США Джо Байдена, в ходе которой обсуждалась тема Украины, президент Франции Эммануэль Макрон.

"Своим партнерам президент республики заявил о важности того, чтобы Европейский союз мог в полной мере участвовать в подготовке ответа, который надлежит сделать на российские предложения декабря прошлого года", - говорится в коммюнике Елисейского дворца, передает РИА Новости.

В видеоконференции также приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры ФРГ, Италии, Великобритании, Италии и Польши.

Напомним, в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.