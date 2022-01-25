Иран снова обрел право голоса в ООН

25 янв. 6:43

Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН и снова может голосовать в Генассамблее, - сообщила официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак.

"Генассамблея приняла во внимание, что Гвинея, Иран и Вануату внесли плату, необходимую для сокращения их задолженности... Это означает, что они теперь вновь могут голосовать в Генассамблее", - сказала Кубиак, передает РИА Новости.

Напомним, Иран в очередной раз лишился права голоса в Генассамблее ООН из-за задолженности перед организацией - чтобы вновь обрести право голоса, Ирану требовалось внести $18,4 млн.