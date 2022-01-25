США не предоставят России гарантий безопасности

25 янв. 6:27

Администрация США не пойдет на какие-либо уступки России в вопросах безопасности, поскольку прогресс в данных переговорах возможен лишь на основе взаимных шагов, - заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками - они должны будут предприниматься на взаимной основе. Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности", - сказал он, передает РИА Новости.

Перед тем, как пойти на подобные шаги, Вашингтон проведет тщательные консультации с партнерами, включая Украину.

"Мы полностью транспарентны с нашими украинскими партнерами относительно обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам такого взаимодействия", - добавил представитель Госдепа.

Напомним, в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.