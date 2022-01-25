Заболеваемость коронавирусом в Казахстане идет на спад

25 янв. 6:12

За минувшие сутки прирост новых случаев коронавируса в Казахстане снизился на 2,3 тыс – до 9016, снижение заболеваемости отмечено в Нур-Султане и Алматы. Днем ранее Минздрав страны заявлял о 11 340 диагностированных случаях коронавируса.

Так, в Нур-Султане зафиксировано 1 648 новых случаев заболевания, в Алматы – 1 501, в Карагандинской области – 1 245, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста случаев заболевания в Акмолинской (998), Павлодарской (703), Атырауской (567), Актюбинской (409), Алматинской (396), Костанайской (323), Северо-Казахстанской (263), Восточно-Казахстанской (229), Мангистауской (177), Западно-Казахстанской (162), Туркестанской (123) и Жамбылской (113) областях.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 166 697 случаев COVID-19.

По данным Минздрава, в Казахстане 11 пациентов скончались от коронавирусной инфекции, еще один летальный случай - от ковидной пневмонии. Всего с начала пандемии (с 13 марта 2020 года по 24 января 2022 года) в Казахстане было выявлено 1 166 697 случаев коронавируса, смертность составила 13 153.

На 25 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 154 435 человек, из них в стационарах – 10 042 пациента, на амбулаторном уровне – 144 393 пациентa.

Напомним, на заседании межведомственной комиссии было принято решение о снижении карантинных ограничений во всех зонах эпидемиологического риска (зеленой, желтой, красной) для объектов, работающих по "зеленому" статусу у персонала и посетителей.

Также решено ослабить ограничения в зависимости от зоны эпидемиологического риска для объектов бизнеса, работающих для посетителей с "синим" статусом. В зеленой зоне – без ограничений, в желтой, красной зонах послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости и снятием ограничений по режиму работы.