Столетие Фикрета Амирова отпраздновали спектаклями в Мариинском театре

24 янв. 23:59

В Санкт-Петербурге на Новой сцене Мариинского театра (Мариинский-2) 18, 22 и 23 января (два спектакля в день) прошли очередные показы балета выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" в представлении балетной труппы Приморской сцены.

По инициативе генерального директора Мариинского театра, всемирно известного дирижера, маэстро Валерия Гергиева и главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева все они были приурочены к столетию Фикрета Амирова. Спектакли прошли с триумфом.

Балет "Тысяча и одна ночь" поставлен главным балетмейстером труппы Приморской сцены, заслуженным деятелем искусств РФ Эльдаром Алиевым. Дирижировал оркестром и хором Мариинского театра (Санкт-Петербург) заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

Главные партии исполняли Саки Нисида (Япония), Сергей Уманец (РФ), Анна Самострелова (РФ), Лилия Бережнова, Катерина Флория, Гилерме Джунино (Бразилия), а также ведущие солисты основной сцены Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов Рената Шакирова (Шехерезада), Никита Корнеев (Шахрияр) и Екатерина Чебыкина (Нурида).

В 2022 году гастроли начались 13 января со "Спящей красавицы" Петра Чайковского, затем с успехом прошел балет "Корсар" Адольфа Адана, а завершились они балетом Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь".

Все четыре спектакля Фикрета Амирова в Северной столице имели колоссальный успех, билеты были полностью распроданы, показы проходили при аншлаге.

В спектаклях принимала участие солистка Приморской сцены Анастасия Кикоть (сопрано), партию тара исполняли солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Рамин Азимов и солистка Приморской сцены Надежда Медведева.

По окончании последнего спектакля прошла встреча коллектива генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге под руководством Султана Гасымова и директора Музея ковра Азербайджана Ширин Меликовой с участниками балета "1000 и одна ночь".