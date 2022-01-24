Пентагон: США повышают готовность войск в стране и за рубежом

24 янв. 23:38

Америка поднимает готовность своих войск в стране и за рубежом из-за ситуации с Украиной, предупредил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, глава ведомства Ллойд Остин также распорядился привести некоторые воинские части в США в режим повышенной готовности к переброске в Европу.

"Их численность достигает 8,5 тыс... Основная часть этих сил - наземные", - приводит слова Кирби РИА Новости.

Представитель Пентагона уточнил, что определенных решений об отправке войск в Европу пока не выносилось.