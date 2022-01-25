В Пятигорске восстановят историческую беседку

25 янв. 1:34

В Пятигорске будет восстановлена беседка Бельвю, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Он уточнил, что восстановительные работы пройдут в рамках предстоящего масштабного благоустройства исторической части города.

Как напомнили в пресс-службе мэрии курорта, сооружение возвели братья Бернардацци в 1840 году. "Через 18 лет беседку перестроил Самуил Уптон. А в 1911 году архитектор Александр Кочетов создал на этом месте ротонду. Именно такой вид беседки запечатлен на архивных фотографиях",- говорится в сообщении.

Уточняется, что в 1911 году беседка сгорела, вновь созданный деревянный павильон по проекту зодчего Ивана Байкова был безвозвратно утерян в период Гражданской войны.

Ворошилов отметил, что в настоящее время руководство города ведет отбор мастеров, которые восстановят историческую беседку.