Молодые дагестанцы смогут стать "студентами ДГУ на один день"

25 янв. 0:23

Татьянин день отметят в Дагестанском государственном университете мероприятием для будущих абитуриентов "Стань студентом ДГУ на один день", сообщает пресс-служба вуза.

"Для посетителей будет организовано знакомство с университетом, где они смогут увидеть лаборатории: инновационно-технологического центра "Нанотехнологии и наноматериалы", Инжинирингового центра ДГУ, 3D-печати, а также плазменных технологий. Школьники также смогут посетить "ФабЛаб АСО Нанотех" и Аквакомплекс ДГУ", - сказано в сообщении.

Также участники получат возможность задать вопросы руководству университета в рамках встречи "Диалог на равных", пообщаться со студактивом и участниками всероссийского конкурса "Твой ход".

Кроме того, в рамках мероприятия состоится онлайн-встреча школьников с полуфиналистами "Большой перемены" в рамках цикла "Классные встречи".

Стоит добавить, что Татьянин день в университете отпразднуют 25 января, в Научной библиотеке ДГУ.