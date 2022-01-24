На авторынке России в 2022 году ожидается затишье

24 янв. 23:52

Опрос сайта "Дром" показал, что в этом году практически никто из россиян не планирует менять или приобретать автомобиль - сказываются возросшие цены как на новые, так и подержанные машины, пишет Газета.Ru".

Согласно данным опроса, 78% сограждан не собираются приобретать автомобиль в 2022 году, хотя хотели бы 46%.

Те, кто хотел бы купить машину, вынуждены из-за высоких цен отложить покупку на год-два, чтобы накопить денег.

На покупку автомобиля в этом году настроены 22% опрошенных, среди них только 5% сообщили, что будут покупать новый автомобиль, остальные будут выбирать подержанный транспорт.

"Прошлый год запомнился автолюбителям рекордным ростом цен и дефицитом машин. И нет предпосылок, что ситуация изменится в текущем году. Мы полагаем, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15-20%, а то и больше, подержанные прибавят в цене около 25%. В таких условиях будет постепенное снижение спроса, большинство автолюбителей предпочтут не менять своего железного коня", - считает специалист портала "Дром" Даниил Бутов.