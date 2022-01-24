Пашинян: власти Армении закрывали глаза на важнейшие документы, включая и резолюции Совбеза ООН

24 янв. 23:12

Власти Армении практически все время (до 9 ноября 2020 года) закрывали глаза на ряд принципиальных моментов в переговорах по урегулированию карабахского конфликта, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы СМИ.

Так, он напомнил, что в Мадридских принципах "есть и принцип территориальной целостности". "Сейчас, обратным взглядом, я вспоминаю как комментировали официальные представители Армении эту ситуацию. В конце концов мы должны понять, на чем основана наша дипломатия, на скороговорках или не на скороговорках? Никогда это не анализировалось", - констатировал глава правительства.

Он признал, что мог быть не прав в том, что поднял этот вопрос лишь после 9 ноября 2020 года. "Я говорил о ратифицированном в 1991 году договоре, я говорил о Стамбульской хартии 1999 года, о том, что Карабах вывели из переговоров. Сегодня никто не вспоминает Лиссабонскую декларацию ОБСЕ 1996 года, резолюции Совбеза ООН - это тексты которые, в том числе я, пытались не замечать", - посетовал Пашинян.

Он подчеркнул, что руководство Армении должно адекватно анализировать ситуацию, чтобы совершать верные шаги.