Москву и Тольятти свяжет двухэтажный поезд

24 янв. 23:28

Между Тольятти и Москвой с 25 февраля будет курсировать двухэтажный поезд, сообщает пресс-служба РЖД.

"С 25 февраля поезд №66 Тольятти - Москва начнет ходить составами из двухэтажных вагонов с остановками на станциях "Жигулевское море", "Жигулевск", "Сызрань", "Инза", "Рузаевка", "Рязань" и других", - рассказали в пресс-службе.

Новые вагоны оборудованы климат-контролем с системой обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетами, розетками для зарядки мобильных устройств и USB-портами, мультимедийными системами. В двухэтажном поезде оборудованы специализированные места для маломобильных пассажиров, отметили в РЖД.